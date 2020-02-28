Первые случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Литве и Беларуси

28.02.2020, 8:59, Новости дня

Число погибших от нового коронавируса COVID-19 во всем мире на 28 февраля составляет 2,8 тысячи человек. В Южной Корее количество заразившихся превысило 2 тысячи человек, в Италии — 650. Первые случаи зафиксированы в Нигерии, Новой Зеландии, Беларуси и Литве.

В Беларуси оказался заражен студент из Ирана, который прибыл из Баку 22 февраля, в Литве — женщина, вернувшаяся из Италии.

Ранее стало известно, что число жертв коронавируса в Италии возросло до 17 человек.

В Китае за последние сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 433 человек, умерли — 29.

Общее число заболевших в мире достигло 83 тысяч человек, умерли около 3 тысяч.

The Insider ранее публиковал материал о том, какие меры принимают в разных странах мира, чтобы предотвратить распространение инфекции, и о самых нелепых из них: Маска из апельсина, пластиковый колпак и другие методы борьбы с распространением коронавируса