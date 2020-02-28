Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям сил ООС, один украинский военный погиб, один ранен

28.02.2020, 8:58, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики открывали огонь вблизи Новомихайловки, Красногоровки и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» – неподалеку от Новотошковского и Орехово.

С начала новых суток российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли защитников Водяного. Без потерь со стороны украинских военных.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.