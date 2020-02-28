Беларусь и Литва сообщили о первых случаях коронавируса

28.02.2020, 8:58, Новости дня

Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Беларуси. Его носителем стал иранский студент, который обучается в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Тесты студента в Научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие инфекции.

Он прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в ифекционной больнице Минска. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно, отметили в ведомстве.

Минздрав Литвы сегодня также сообщил о первом случае коронавируса в стране. Его выявили у женщины, которая вернулась из Италии.

Она находится в изоляции в больнице Шяуляя, где имеется инфраструктура для лечения таких заболеваний.

В ведомстве сообщили, что у женщины слабые симптомы заболевания.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии, а также у 26-летней украинки, которая проживает в Италии.

По состоянию на начало суток 28 февраля, в КНР зарегистрировано 78 824 подтвержденных случая заболевания новым коронавирусом, вылечилось 26 403 пациента, умерли 2788 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 февраля вне Китая зарегистрировано 3664 случая заражения коронавирусом в 42 странах. Всего погибло 57 человек.