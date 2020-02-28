Глава ВОЗ призвал все страны подумать о неизбежности коронавируса. В Беларуси, Литве и Нидерландах – первые случаи заражения

28.02.2020, 8:57, Новости дня

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что борьба с распространением коронавируса вошла в решающую стадию и ни одна страна не должна успокаивать себя тем, будто она избежит коронавируса.

«Предполагать, что в той или иной стране не будет случаев заболевания коронавирусом, было бы в буквальном смысле фатальной ошибкой», – сказал глава ВОЗ.

Он отметил, что даже богатые страны, которые предпринимают все возможные меры для сдерживания эпидемии, «должны быть готовы к неожиданностям». Гебрейесус привел в пример Италию, которая пока остается самым крупным источником распространения коронавируса в Европе.

За последние сутки число заболевших в Италии выросло более чем на треть и в данный момент составляет 453 человека.

Тем временем первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19 зарегистрировали в Беларуси. Заболел студент из Ирана, который прибыл из Баку 22 февраля. В Литве также впервые обнаружили коронавирус – у женщины, которая вернулась из Италии.

Первый случай заболевания зарегистрировали в Нидерландах, сообщает голландский Минздрав. Вирус выявили у пациента, который находится в больнице в городе Тилбург. Также первый инфицированный был обнаружен в Нигерии, первой стране Африки к югу от Сахары.

По всему миру из-за распространения болезни или возможных угроз продолжают отменять массовые мероприятия.

В столице Японии в целях предосторожности на две недели закрылся Диснейленд, а ранее член Международного олимпийского комитета не исключил возможности отмены летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Вооруженные силы Южной Кореи и США в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в этой азиатской стране перенесли на неопределенное время совместные военные учения Cobra Gold. Решение было непростым и принято с учетом объявления Сеулом четвертой, высшей степени опасности инфекционного заражения, заявили в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

При этом в Китае почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса уже выздоровели. Это данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Из 78 824 человек, диагноз которых подтвердился, 36 117 человек вылечились и их выписали из больниц. Новые случаи заражения были зафиксированы лишь у 327 человек.

По всему миру вирус поразил около 82,1 тыс. человек. Более 2,8 тыс. заболевших скончались.

В России на новостях о коронавирусе с конца января резко взлетели продажи противовирусного препарата арбидол и его аналогов, хотя до этого падали. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании DSM Group. По ее оценке, с 27 января по 2 февраля продажи арбидола в упаковках росли каждую неделю на 14%, 15% и 24% соответственно.