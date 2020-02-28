Мнение: Вы — предложили. Я — согласился

28.02.2020, 8:50, Разное

Яндекс запестрел заголовками кремлевских СМИ: "Путин согласился с идеей провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля".

Молния! Сенсация!

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Надо же! Он все-таки согласился! Вот же, умеют формулировать!

"Да, президент поддержал предложение о голосовании 22 апреля" , — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, Владимир Владимирович согласился с этим", — сообщил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.

А ведь мог и отказаться. Цирк!

Сегодня главным шутом, предложившим эту дату (https://twitter.com/Kremlinpool_RIA/status/1232671608181075969?s=19) (приплетя сюда зачем-то, что она выпадает между православной Пасхой и мусульманских Рамаданом)

выступил другой сопредседатель группы — сенатор Андрей Клишас. Известный борец (https://navalny.com/p/6044) со свободным интернетом и иноагентами, владелец офшоров, коллекций дорогих часов и собак элитных пород.

Но ежу же понятно, что царь:

Сам (со своими жуликами из АП) придумал наглую и нехитрую шахер-махер комбинацию с антиконституционным переворотом.

Сам определил форму "опроса", в сущности ничего не значащего и ни к чему юридически не обязывающего "Всероссийского голосования" взамен легитимного Референдума.

Сам напихал в него нужные себе же, "предложенные и одобренные обществом" поправки. Причем не по отдельности, а "пакетом".

Сам выбрал для него дату (испорчу все-таки Ленину юбилей), чтобы эндшпиль всей операции пришелся на период юбилейного победобесия, к Параду 9 мая.

Сам уже заранее определил, какие результаты нужно нарисовать по итогам этого балагана.

Сам потом заявит, что не особо-то и хотел, но российский народ уговорил его остаться. Навечно. В смысле, оказал полное доверие, и поэтому править отныне он будет сам, как посчитает нужным и сколько пожелает. Так уж и быть, "народ православный". Я согласен.

Как будто бы мы присутствуем при современной вариации на тему "отъезд Ивана Грозного в Александровскую Слободу".

Ну, а финал же все хорошо помнят, когда в итоге его "упросили вернуться" в Москву?

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