Япония опубликовала фото сопровождения российского Су-34

28.02.2020, 8:45, Новости дня

Министерство обороны Японии опубликовало фотографию сопровождения истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ к северу от острова Хоккайдо.

Снимок опубликован на сайте японского минобороны.

Военное ведомство утверждает, что инцидент произошел 27 февраля в районе Охотского моря.

В конце 2018 года сообщалось, что истребители ВВС Японии были подняты по тревоге для сопровождения российского бомбардировщика Су-24, который якобы приблизился к морской границе страны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / NYT — торговое соглашение — «полезная пауза в стремительном ухудшении китайско-американских отношений»

04.02 / Иран отказался делиться с Украиной информацией о сбитом самолете МАУ, Турция пообещала военную помощь Украине. Главное за день

15.02 / Конькобежец Павел Кулижников стал чемпионом мира в спринте

16.01 / Арахамия заявил, что фракция “Слуга народа” не поддержала отставку Гончарука

29.12 / На Филиппинах погибли более 40 человек из-за тайфуна «Фанфон»

01.02 / Вернувшегося из Китая студента в Петрозаводске госпитализировали

13.02 / Гаджеты: Samsung и Microsoft станут партнерами при разработке облачного игрового сервиса Project xCloud

14.01 / Гаджеты: Представлен концепт летающего такси Hyundai для Uber

25.02 / В РФ предложили ужесточить наказание за избиение учителей

01.01 / В новогоднем обращении глава МОК призвал спортсменов к политическому нейтралитету

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика