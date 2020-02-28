Япония опубликовала фото сопровождения российского Су-34

28.02.2020, 8:45, Новости дня

Министерство обороны Японии опубликовало фотографию сопровождения истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ к северу от острова Хоккайдо.

Снимок опубликован на сайте японского минобороны.

Военное ведомство утверждает, что инцидент произошел 27 февраля в районе Охотского моря.

В конце 2018 года сообщалось, что истребители ВВС Японии были подняты по тревоге для сопровождения российского бомбардировщика Су-24, который якобы приблизился к морской границе страны.