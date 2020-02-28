Артета – о вылете «Арсенала» из Лиги Европы: трудно атаковать, когда обороняются 10 человек

28.02.2020, 8:32, Новости дня

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы. "Канониры" дома в дополнительное время уступили греческому "Олимпиакосу" (1:2) и покинули турнир по сумме двух матчей.

"Болезненное поражение. "Арсенал" на многое рассчитывал в Лиге Европы, – приводит слова Артеты "Чемпионат.com". – Эмоционально крайне тяжелая игра. Трудно атаковать, когда у соперника обороняются 10 человек".

По словам Артеты, у его подопечных было достаточно моментов, чтобы спокойно выиграть это противостояние: "Н этого не случилось. Нам нужно было лучше контролировать игру в последние пять минут".

Напомним, после минимального поражения дома грекам необходима была победа в гостях. В основное время ответного матча в Лондоне "Олимпиакосу" удалось отквитать один мяч, автором которого стал Папп Сиссе. В дополнительное время Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет в матче, однако Юсефф Эль-Араби в самой концовке принес победу греческому клубу.



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