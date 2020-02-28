Россиянам рассказали, как будет оплачиваться 22 апреля

28.02.2020, 8:32, Новости дня

22 апреля будет оплачиваемым выходным для всех работников — как госслужащих, так и сотрудников частных компаний. Об этом сообщил глава Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков.

Как передает РИА Новости, он подчеркнул, что россиянам не придется брать день за свой счет, зарплата будет выплачена. "Конечно, будет юридически оплачиваемый день, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет", — сказал он.

Голосование по изменению Конституции России назначена на среду, 22 апреля. Оно пройдет с 8 до 20 часов по местному времени. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что проведению голосования не помешает ни коронавирус, ни 150-летний юбилей со дня рождения Владимира Ленина.

По словам Владимира Путина, рабочая группа уже получила более 900 предложений по поправкам в Конституцию.



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