Режиссера Александра Хвана ввели в искусственную кому

28.02.2020, 8:22, Разное

Режиссер Александр Хван был введен в искусственную кому на две недели. Как сообщает StarHit, кинодеятеля подключили к аппарату вентиляции легких.

Хван был госпитализирован в начале февраля. По словам близких режиссера, врачи диагностировали у него хроническую обструктивную болезнь легких, вызванную многолетним курением.

Медикам уже удалось стабилизировать состояние кинодеятеля – скоро его переведут в обычную палату. «После случившегося ему надо кардинально изменить образ жизни. Врачи категорически запретили курить», – рассказали его друзья.

Напомним, Александр Хван работал над такими фильмами, как «Кармен», «Вместе с Верой» и «Дюба-дюба». Всего на его счету около 30 проектов, передает «Пятый канал».



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