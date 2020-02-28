Стивена Сигала оштрафовали за рекламу крипловалюты

28.02.2020, 8:22, Новости дня

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала голливудского актера Стивена Сигала на 314 тыс. долларов по обвинению в сокрытии финансовых гонораров, полученных за рекламу криптовалюты, сообщила газета Financial Times.

По данным издания, компания Bitcoiin2Gen предложила актеру, имеющему гражданство США и России, 250 тыс.долларов наличными и 750 тыс. в криптовалюте за поддержку первичного предложения монет.

В 2018 году Сигал использовал свои аккаунты в Facebook и Twitter для сообщений о предстоящем мероприятии, а компания называла его своим «мировым послом». При этом звезда серии боевиков «Над законом» не указывал, что его деятельность по продвижению криптовалюты оплачивается.

«Знаменитости не имеют права использовать свое влияние в социальных сетях для рекламы ценных бумаг без раскрытия полученной компенсации», – передает РИА «Новости» слова представителя SEC Кристины Литтман. Отмечается, что в момент размещения промоутерских постов у Сигала в Facebook было 6,7 млн подписчиков.

Сигал сотрудничал со следствием и добровольно согласился выплатить взыскание для урегулирования претензий регулятора.

В начале февраля биткоин превысил отметку в 10 тыс. долларов впервые с октября.



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