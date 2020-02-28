Пивоварня в мочевом пузыре: Тело женщины само по себе производит спирт

28.02.2020, 7:54, Разное

Это открытие было совершено случайно. Неназванная 61-летняя жительница Питтсбурга страдала от диабета и цирроза печени, из-за чего стояла в очереди на пересадку печени. Однако ее неоднократно вычеркивали из этого списка якобы за скрытый алкоголизм.

Дело в том, что каждый раз, когда эта женщина сдавала анализ мочи, необходимый для всех очередников, в ее анализе находили высокий уровень этанола (этиловый спирт). При этом женщина все время отрицала, что она страдает алкоголизмом и уверяла, что она вообще не пьет спиртные напитки, но ей просто не верили.

В конце концов кто-то из врачей и вовсе посоветовал несчастной женщине пойти на курсы лечения от алкоголизма, но другой врач заподозрил, что тут что-то не так, ведь женщина с виду выглядела совсем не похожей на людей, употребляющих спиртное (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Этот врач решил получше изучить анализы мочи этой пациентки и сразу же столкнулся со странностями.

Во-первых, оказалось, что в моче женщины содержатся совсем не те следы спирта, какие бывают у алкоголиков, а во-вторых, анализ крови, взятой у той же женщины, не выявил в ее крови никаких следов алкоголя. При этом от ее анализа мочи даже на расстоянии можно было учуять характерный спиртной запах.

Когда врач поделился своей находкой с другими специалистами, было решено провести свое собственное исследование, в результате которого пациентке был поставлен первый в мире диагноз — синдром мочевой авто-пивоварни.

Оказалось, что спирт вырабатывался из сахара в самом мочевом пузыре женщины с помощью каким-то образом попавших туда грибков вида Candida glabrata, которые родственны пивным дрожжам. А так как у страдающей сахарным диабетом этого сахара в моче было очень много, соотвественно выходило и много этанола.

В кровь этот спирт не попадал, поэтому пациентка не ощущала никакого алкогольного воздействия на организм. Когда врачи окончательно во всем разобрались, они были очень удивлены и даже шокированы.

Синдром авто-пивоварни, при котором в кишечнике человека может производится спирт, в медицине изредка отмечался и ранее, но до этого его еще ни разу не находили в мочевом пузыре.

Далее врачи попытались с помощью противогрибковых препаратов избавить пациентку от дрожжей в мочевом пузыре, однако у них ничего не получилось. Сама пациентка этому, впрочем, не огорчилась, так как негативных последствий аномалии она на себе не ощущала, зато она была очень рада, что ее наконец то перестали подозревать в сокрытии алкоголизма.

Статья об этом уникальном заболевании была опубликована в журнале Annals of Internal Medicine.

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