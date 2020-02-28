«Я видела Царствие Небесное» — Украинская пенсионерка умерла на 10 часов, а потом воскресла

28.02.2020, 7:54, Разное

Почти мистическая история произошла на днях в Винницкой области (Украина) и по словам местных медиков, они ранее такого никогда еще не видели.

83-летняя пенсионерка Ксения Дидух буквально воскресла из мертвых, пролежав 10 часов в качестве покойницы и будучи осмотренной врачом, который не обнаружил у нее сердцебиение и подтвердил ее смерть.

Вместе со своими родными Дидух живет в поселке Стрижавка и на прошлой неделе ее родственники рано утром нашли ее без сознания. Напуганные люди вызвали Скорую, но когда она приехала, врачи лишь сказали, что бабушка уже почти умерла, что она в агонии и с этим ничего не поделать (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Однако, когда Скорая уехала, бабушка пришла в себя и ее родня снова вызвала врачей. Но пока Скорая ехала, Дидух снова потеряла сознание и на этот раз куда более серьезно. Теперь она и правда выглядела покойницей.

"Ей мерили пульс, его не было. Потом сделали кардиограмму сердца, там была прямая линия. Потом врач померил давление и его тоже не было. После этого нам сказали, мол "закрывайте зеркала и зажигайте свечу", то есть все", — утверждает дочь пенсионерки Татьяна Потомченко.

Потом было много слез и родня стала готовится к похоронам. Заказали отпевание в местной церкви, поминальный обед, заплатили рабочему, чтобы он выкопал могилу на кладбище. Но вечером кто-то из родственников зашел в затененную комнату, где лежало тело бабушки, и стал прощаться с ней, а потом коснулся ладонью ее лба. И лоб оказался теплым.

Время было около 19.40, с момента подтверждения смерти и отсутствия сердцебиения прошло уже 10 часов. И тем ни менее женщина сейчас снова дышала. Тут же снова позвонили в Скорую и повезли Дидух в больницу.

Там у пенсионерки диагностировали острую сердечно-сосудистую патологию, а врач Скорой Иван Фурман сказал, что женщина по видимому находилась в состоянии комы.

Сама же Ксения Дидух, которая сейчас находится в удовлетворительном состоянии, считает, что она и правда была мертва некоторое время. И не просто мертва, а побывала "в Царствии Небесном" и даже пыталась звать там своего отца, с которым хотела поговорить.

"Я уже чувствовала его… Но глаза открыла, а они надо мной стоят. Люди в белом. Я думала, это ангелы. А это врачи!", — утверждает пенсионерка, которую пообещали выписать из больницы уже на следующей неделе.

Настоятель местного храма Роман Петрик говорит, что верит в то, что произошло чудо воскресения и что Господь дал жизнь этой бабушке.

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Эта история дошла до наших дней благодаря сочиненной по ее мотивам поэме, написанной в 19 веке Джорджем Генри Бокером.

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