Сирия, 27 февраля

В Идлибе, в результате авиаударов, нанесенных, по предположениям русскими, были убиты десятки турецких солдат

(Zaman Al Wasl)- ‪ Как заявили турецкие официальные лица поздно вечером в четверг, по меньшей мере 22 турецких солдата были убиты в северной провинции Идлиб в результате воздушных ударов, нанесенных силами поддерживаемого Россией режима, Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что число погибших достигло 34.

Утром в четверг сирийские активисты сообщили, что шесть турецких солдат были убиты на турецком наблюдательном пункте в деревне Белюн, во время воздушных ударов режима.

Всего, за три недели, было убито, по меньшей мере, 46 турецких солдат.

Турция, в соответствии с соглашением 2017 года с Россией и Ираном, установила 12 наблюдательных постов вокруг «зоны деэскалации» в Идлибе, но некоторые теперь оказались за линией фронта сирийского режима.

Анкара направила в ​​регион в северо-западной части Сирии, граничащий с Турцией, тысячи солдат и грузовиков с техникой для поддержки повстанцев, и президент Тайип Эрдоган пообещал оттеснить силы Башара Асада.

Последовавший ответный удар со стороны сил поддерживаемого Россией режима обернулся болезненным поражением в регионе Идлиб.

В четверг сирийские оппозиционные группировки отбили у сил поддерживаемого Россией режима ключевой город Саракиб и еще 5 деревень, расположенных у стратегических автомагистралей М4 и М5, которые связывают северную провинцию Алеппо с Латакией и Дамаском.

Много турецких солдат убито в результате ударов российской авиации

Артиллерия сирийской армии и российские военные самолеты в течение нескольких часов подряд беспрерывно наносили удары по турецким силам на сирийской земле, убив или ранив множество турецких военнослужащих.

65-я механизированная бригада турецкой армии была обстреляна артиллерией сирийской армии и подверглась авиаударам российской военной авиации в Идлибе. В результате — около 40 турецких солдат были убиты и более 50 получили ранения. Интенсивность атак была настолько высока, что другие турецкие силы в этом районе не могли им помочь.

Наш источник в этом районе подтвердил гибель 37 турецких солдат. Раненые доставлены в больницу в Рейханлы в Хатае.

После этого инцидента было проведено экстренной совещание в присутствии президента Турции.

Говорят, что эти воздушные и артиллерийские атаки произошли после того, как турецкие войска несколько раз подряд использовали ПЗРК против российских военных самолетов в провинции Идлиб.

Однако министерство обороны Турции отрицает, что турецкие войска были атакованы российскими военными самолетами в зоне деэскалации в провинции Идлиб!

Российский военный источник отрицает контроль турецких наемников над Саракибом

В четверг утром российский военный источник опроверг информацию о том, что поддерживаемые Турцией наемники взяли под свой контроль стратегический город Саракиб в провинции Идлиб.

Российские информационные агентства со ссылкой на источник заявили: «Сирийским правительственным силам удалось отразить нападения боевиков на город Саракиб. И город остается под полным контролем сирийского правительства».

Ранее наемники утверждали, что в среду вечером после начала широкомасштабной атаки с нескольких направлений, они смогли восстановить контроль над Саракибом, [в подтверждение этого] в Саракибе были сняты видеоролики .

Вчера вечером Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) заявила, что наемникам удалось заблокировать огнем международную трассу Дамаск-Алеппо, и продвинуться далее на 3 км от города Саракиб.

В начале этого месяца режим, в ходе своих операций против поддерживаемых Турцией наемников в провинции Идлиб, взял под свой контроль Саракиб, этот прогресс вызвал эскалацию напряженности между режимом и Россией, с одной стороны, и Турцией, с другой, так как были убиты турецкие солдаты.

Турция запрашивает у РФ доступ в воздушное пространство Сирии для использования своих вооруженных беспилотников

BEIRUT, LEBANON (4:10 P.M.) – Турция и Россия, по сообщениям, ведут переговоры об использовании Анкарой вооруженных и невооруженных беспилотников в воздушном пространстве Сирии.

Ссылаясь на министра обороны Турции Хулуси Акара, Reuters сообщило, что у Анкары возникают проблемы, поскольку они не могут получить доступ к воздушному пространству Сирии для своих беспилотных летательных аппаратов.

Выступая перед журналистами в парламенте, Акар сказал, что Анкара «надеется» на продолжающиеся переговоры между турецкими и российскими официальными лицами в Анкаре по северо-западному региону Идлиб, где турецкие военные поддерживают боевиков против Сирийской арабской армии (САА)

Акар также сказал, что поговорит с министром обороны США Марком Эспером по телефону в четверг, сообщает телекомпания НТВ.

Запрос Акара в Россию поступил на следующий день после того, как силы ПВО Сирии сбили вооруженный турецкий беспилотник над отдаленной местностью Идлиба.

