Сирия, 27 февраля

28.02.2020, 7:54, Разное

Zaman Al Wasl   Создан Fathi Ibrahim Bayoud  в 2005 году — Homs

Russian-suspected airstrikes kill dozens of Turkish soldiers in Idlib
В Идлибе,  в результате  авиаударов, нанесенных,  по предположениям русскими, были  убиты десятки турецких солдат

Local | 2020-02-27 

(Zaman Al Wasl)- ‪ Как заявили  турецкие официальные лица поздно вечером в четверг, по меньшей мере 22 турецких солдата были убиты в северной провинции Идлиб в результате воздушных ударов, нанесенных силами поддерживаемого Россией  режима, Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что число погибших достигло 34.

Утром в четверг сирийские активисты сообщили, что шесть турецких солдат были убиты  на турецком наблюдательном пункте в деревне Белюн, во время воздушных ударов режима.

Всего,  за три недели,  было убито, по меньшей мере, 46 турецких солдат.

Турция,   в соответствии с соглашением 2017 года с Россией и Ираном,  установила 12 наблюдательных постов вокруг «зоны деэскалации» в Идлибе,  но некоторые теперь оказались за линией фронта сирийского режима.

Анкара направила  в ​​регион в северо-западной  части Сирии, граничащий с Турцией, тысячи солдат и грузовиков с техникой   для поддержки повстанцев, и президент Тайип Эрдоган пообещал оттеснить силы Башара Асада.

Последовавший  ответный удар со стороны сил поддерживаемого Россией  режима обернулся болезненным поражением в регионе Идлиб.

 В четверг сирийские оппозиционные группировки отбили  у сил поддерживаемого Россией режима ключевой город Саракиб и еще 5 деревень,  расположенных у стратегических автомагистралей М4 и М5, которые связывают северную провинцию Алеппо с Латакией и Дамаском.

  

 

News Analysis Group

 Islamic World News

Video: Lots of Turkish soldiers killed in Russia’s airstrikes!
Много турецких солдат убито в  результате ударов российской авиации

27 February 2020

Артиллерия сирийской армии  и российские военные самолеты в течение нескольких часов подряд беспрерывно наносили удары по турецким силам на сирийской земле, убив  или ранив множество турецких военнослужащих.

65-я механизированная бригада турецкой армии была обстреляна  артиллерией сирийской армии и подверглась авиаударам российской  военной авиации в Идлибе. В результате — около 40 турецких солдат были убиты и более 50 получили ранения. Интенсивность атак  была настолько высока, что другие турецкие силы в этом районе не могли им помочь.

Наш источник в  этом районе подтвердил  гибель 37 турецких солдат. Раненые  доставлены в больницу в Рейханлы в Хатае.

После этого инцидента было  проведено экстренной совещание в присутствии президента Турции.

Говорят, что эти воздушные и артиллерийские атаки произошли после того, как турецкие войска несколько раз подряд использовали ПЗРК против российских военных самолетов в провинции Идлиб.

Однако министерство обороны Турции отрицает, что турецкие войска  были атакованы российскими военными самолетами в зоне деэскалации в провинции Идлиб!

Видео по  ссылке

Russian military source denies Turkish mercenaries control of Saraqeb

Российский военный источник отрицает контроль турецких наемников над Саракибом

 В четверг утром российский военный источник опроверг информацию о том, что поддерживаемые Турцией наемники взяли под свой контроль стратегический город Саракиб в провинции Идлиб.

NEWS  27 Feb 2020, 

Российские информационные агентства со ссылкой на источник заявили: «Сирийским правительственным силам удалось отразить нападения боевиков на город Саракиб. И город остается под полным контролем сирийского правительства».

Ранее наемники утверждали, что в среду вечером после начала широкомасштабной атаки с  нескольких направлений, они смогли восстановить контроль над Саракибом, [в подтверждение  этого] в Саракибе были сняты видеоролики .

Вчера вечером Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) заявила, что наемникам удалось  заблокировать огнем международную трассу Дамаск-Алеппо, и продвинуться далее на 3 км от города Саракиб.

В начале этого месяца режим, в ходе своих операций против поддерживаемых Турцией наемников в провинции Идлиб, взял под свой контроль Саракиб,   этот прогресс вызвал эскалацию напряженности между режимом и Россией, с одной стороны, и Турцией, с другой, так как были убиты турецкие солдаты.

M.M

ANHA

Turkey requests access from Russia to use armed drones in Syria’s airspace
Турция запрашивает у РФ доступ в воздушное пространство Сирии  для использования своих вооруженных беспилотников

By News Desk -2020-02-27

BEIRUT, LEBANON (4:10 P.M.) – Турция и Россия, по сообщениям, ведут переговоры об использовании  Анкарой вооруженных и невооруженных беспилотников в воздушном пространстве Сирии.

Ссылаясь на министра обороны Турции Хулуси Акара, Reuters сообщило, что у Анкары возникают проблемы, поскольку они не могут получить доступ к воздушному пространству Сирии для  своих беспилотных летательных аппаратов.

Выступая перед журналистами в парламенте, Акар сказал, что Анкара «надеется» на продолжающиеся переговоры между турецкими и российскими официальными лицами в Анкаре по северо-западному региону Идлиб, где турецкие военные поддерживают боевиков против Сирийской арабской армии (САА)

Акар также сказал, что поговорит с министром обороны США Марком Эспером по телефону в четверг, сообщает телекомпания НТВ.

Запрос Акара в Россию поступил на следующий день после того, как силы ПВО Сирии сбили вооруженный турецкий беспилотник над отдаленной  местностью Идлиба.

Видео


Первое  видео о потерях турецкой армии в Идлибе,  снятое между 20 и 23 февраля


Бойцы Свободной сирийской армии ведут бой с  правительственными войсками

Сирия: турецкие коммандос развернуты в Идлибе чтобы  остановить кровопролитие устроенное русскими



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