Сирия, 27 февраля
28.02.2020, 7:54, Разное
Zaman Al Wasl Создан Fathi Ibrahim Bayoud в 2005 году — Homs
Russian-suspected airstrikes kill dozens of Turkish soldiers in Idlib
В Идлибе, в результате авиаударов, нанесенных, по предположениям русскими, были убиты десятки турецких солдат
Local | 2020-02-27
(Zaman Al Wasl)- Как заявили турецкие официальные лица поздно вечером в четверг, по меньшей мере 22 турецких солдата были убиты в северной провинции Идлиб в результате воздушных ударов, нанесенных силами поддерживаемого Россией режима, Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что число погибших достигло 34.
Утром в четверг сирийские активисты сообщили, что шесть турецких солдат были убиты на турецком наблюдательном пункте в деревне Белюн, во время воздушных ударов режима.
Всего, за три недели, было убито, по меньшей мере, 46 турецких солдат.
Турция, в соответствии с соглашением 2017 года с Россией и Ираном, установила 12 наблюдательных постов вокруг «зоны деэскалации» в Идлибе, но некоторые теперь оказались за линией фронта сирийского режима.
Анкара направила в регион в северо-западной части Сирии, граничащий с Турцией, тысячи солдат и грузовиков с техникой для поддержки повстанцев, и президент Тайип Эрдоган пообещал оттеснить силы Башара Асада.
Последовавший ответный удар со стороны сил поддерживаемого Россией режима обернулся болезненным поражением в регионе Идлиб.
В четверг сирийские оппозиционные группировки отбили у сил поддерживаемого Россией режима ключевой город Саракиб и еще 5 деревень, расположенных у стратегических автомагистралей М4 и М5, которые связывают северную провинцию Алеппо с Латакией и Дамаском.
News Analysis Group
Islamic World News
Video: Lots of Turkish soldiers killed in Russia’s airstrikes!
Много турецких солдат убито в результате ударов российской авиации
27 February 2020
Артиллерия сирийской армии и российские военные самолеты в течение нескольких часов подряд беспрерывно наносили удары по турецким силам на сирийской земле, убив или ранив множество турецких военнослужащих.
65-я механизированная бригада турецкой армии была обстреляна артиллерией сирийской армии и подверглась авиаударам российской военной авиации в Идлибе. В результате — около 40 турецких солдат были убиты и более 50 получили ранения. Интенсивность атак была настолько высока, что другие турецкие силы в этом районе не могли им помочь.
Наш источник в этом районе подтвердил гибель 37 турецких солдат. Раненые доставлены в больницу в Рейханлы в Хатае.
После этого инцидента было проведено экстренной совещание в присутствии президента Турции.
Говорят, что эти воздушные и артиллерийские атаки произошли после того, как турецкие войска несколько раз подряд использовали ПЗРК против российских военных самолетов в провинции Идлиб.
Однако министерство обороны Турции отрицает, что турецкие войска были атакованы российскими военными самолетами в зоне деэскалации в провинции Идлиб!
Видео по ссылке
Russian military source denies Turkish mercenaries control of Saraqeb
Российский военный источник отрицает контроль турецких наемников над Саракибом
В четверг утром российский военный источник опроверг информацию о том, что поддерживаемые Турцией наемники взяли под свой контроль стратегический город Саракиб в провинции Идлиб.
NEWS 27 Feb 2020,
Российские информационные агентства со ссылкой на источник заявили: «Сирийским правительственным силам удалось отразить нападения боевиков на город Саракиб. И город остается под полным контролем сирийского правительства».
Ранее наемники утверждали, что в среду вечером после начала широкомасштабной атаки с нескольких направлений, они смогли восстановить контроль над Саракибом, [в подтверждение этого] в Саракибе были сняты видеоролики .
Вчера вечером Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) заявила, что наемникам удалось заблокировать огнем международную трассу Дамаск-Алеппо, и продвинуться далее на 3 км от города Саракиб.
В начале этого месяца режим, в ходе своих операций против поддерживаемых Турцией наемников в провинции Идлиб, взял под свой контроль Саракиб, этот прогресс вызвал эскалацию напряженности между режимом и Россией, с одной стороны, и Турцией, с другой, так как были убиты турецкие солдаты.
M.M
ANHA
Turkey requests access from Russia to use armed drones in Syria’s airspace
Турция запрашивает у РФ доступ в воздушное пространство Сирии для использования своих вооруженных беспилотников
By News Desk -2020-02-27
BEIRUT, LEBANON (4:10 P.M.) – Турция и Россия, по сообщениям, ведут переговоры об использовании Анкарой вооруженных и невооруженных беспилотников в воздушном пространстве Сирии.
Ссылаясь на министра обороны Турции Хулуси Акара, Reuters сообщило, что у Анкары возникают проблемы, поскольку они не могут получить доступ к воздушному пространству Сирии для своих беспилотных летательных аппаратов.
Выступая перед журналистами в парламенте, Акар сказал, что Анкара «надеется» на продолжающиеся переговоры между турецкими и российскими официальными лицами в Анкаре по северо-западному региону Идлиб, где турецкие военные поддерживают боевиков против Сирийской арабской армии (САА)
Акар также сказал, что поговорит с министром обороны США Марком Эспером по телефону в четверг, сообщает телекомпания НТВ.
Запрос Акара в Россию поступил на следующий день после того, как силы ПВО Сирии сбили вооруженный турецкий беспилотник над отдаленной местностью Идлиба.
Видео
Первое видео о потерях турецкой армии в Идлибе, снятое между 20 и 23 февраля
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