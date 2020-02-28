Календарь: 28 февраля — День комика с трагичной судьбой Алексея Смирнова

28.02.2020, 7:53, Новости дня

В этот день в 1920 году родился советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Алексей Смирнов.

Алексей Макарович Смирнов родился 28 февраля 1920 года в городе Данилов Ярославской области. С детских лет он мечтал стать актером. В 1940 году Алексей окончил театральную студию при Ленинградском театре музыкальной комедии и некоторое время работал актером эстрады. С началом Великой Отечественной войны Смирнов ушел добровольцем на фронт и служил в разведке, пройдя практически всю войну до конца. За мужество и героизм он был награжден многими орденами и медалями.

Однако встретить победу в Берлине ему не удалось. Во время одного из боев он был сильно контужен и после длительного лечения в госпитале комиссован домой. На театральную сцену Алексей вернулся в 1946 году, став актером труппы Ленинградского государственного театра музыкальной комедии, а в 1952-1961 годах был артистом Ленгосэстрады. Учитывая колоритную внешность актера, режиссеры обычно доверяли ему только комических персонажей. Но именно в этих ролях Смирнова и полюбила театральная публика. Яркий комедийный талант актера довольно быстро привлек внимание и кинематографа.

Картина «Полосатый рейс» принесла Смирнову известность, а «Операция Ы» сделала его всенародно любимым актером. Всего за свою кинокарьеру он снялся более чем в семидесяти фильмах, но почти никогда — в главных ролях. Несмотря на это, популярность Смирнова была всенародной. В обычной жизни Алексей Макарович был совсем не таким, как его экранные герои. Он был в высшей степени интеллигентным, очень начитанным и тонким человеком.

А еще он был одиноким, но на эту тему старался не распространяться. Тяжелая контузия, полученная им во время войны, привела к тому, что он не мог иметь детей. Общаться с женщинами Смирнов не умел, да и комплексовал по поводу своей внешности. Поэтому семью он так и не создал. Единственная женщина, которую он обожал, и которая была с ним рядом — это его мама. Жили они очень скромно, в ленинградской коммуналке. У актера было хобби — он коллекционировал бабочек, скорпионов, змей, жуков, ящериц… Пойманные экземпляры он спиртовал или накалывал на булавки и хранил дома. Умер Заслуженный артист РСФСР Алексей Макарович Смирнов 7 мая 1979 года в Ленинграде. Он скончался от сердечного приступа, узнав о гибели своего друга Леонида Быкова.

События дня:

1732 г. — в Петербурге открылся первый кадетский корпус.

1990 г. — создан Союз кинематографистов России.

1991 г. — завершилась война в Персидском заливе.

Именинники:

Алексей, Иван, Николай, Роман, София.

Родились:

Татьяна Васильева (1947 г.) — советская и российская актриса.

Андрей Добров (1969 г.) — советский и российский журналист, ведущий.

Игорь Харламов (1981 г.) — российский комедийный актёр, участник телепроекта «Comedy Club».