Ученые заявили о риске ранней смерти летавших к Луне астронавтов

28.02.2020, 7:32, Разное

У летавших на Луну астронавтов риск преждевременной смерти увеличивается в два раза по сравнению с остальными космонавтами NASA. К такому выводу пришли сотрудники РАН.
Отечественные специалисты провели исследование, в результате которого выяснили, что у выполнявших миссии к Луне астронавтов риск ранней смерти в четыре раза выше, нежели у тех, кто был задействован в обычных орбитральных перелетах. Экспертами сообщается, что расхожести в объеме радиационного воздействия и продолжительности полетов между двумя группами астронавтов NASA довольно незначительные, и поэтому преждевременная смерть может быть связана с иными причинами.

Ученые предполагают, что ранняя смерть возникает в итоге заметно сниженного магнитного поля земного спутника и стресса, связанного с межпланетными миссиями. Внимательно изучив всю имеющуюся информацию, эксперты выяснили, что преждевременный уход из жизни наблюдался у четырех летавших к Луне: двое умерли от рака костного мозга и крови, еще столько же — от заболевания системы кровообращения. Их возраст составлял 51-74 лет. Всего в период с 1969 по 1972 годы США осуществили шесть высадок на спутник, на поверхности которого побывали 12 человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Наука: Длительный прием высоких доз ибупрофена влияет на фертильность мужчин

18.03 / Мнение: Письмо: «Ощущаю себя тварью дрожащей»

09.01 / Фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» занял последнюю строчку новогоднего рейтинга

09.02 / Россия направила гуманитарную помощь Китаю из-за вспышки коронавируса

20.01 / Доллар стабилизируется к мировым валютам после скачка

26.02 / Эксперты рассказали о вреде пластиковой посуды

30.01 / Эксперты составили список самых ликвидных автомобилей в России

06.02 / Кроссовер Hyundai Creta официально представили на Auto Expo 2020 в Индии

09.02 / Регина Тодоренко похвасталась фигурой и рассказала, почему они с сыном отдыхают без Влада Топалова

30.12 / Мнение: Афганистан. Дорога ярости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика