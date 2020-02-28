Ученые заявили о риске ранней смерти летавших к Луне астронавтов

28.02.2020, 7:32, Разное

У летавших на Луну астронавтов риск преждевременной смерти увеличивается в два раза по сравнению с остальными космонавтами NASA. К такому выводу пришли сотрудники РАН.

Отечественные специалисты провели исследование, в результате которого выяснили, что у выполнявших миссии к Луне астронавтов риск ранней смерти в четыре раза выше, нежели у тех, кто был задействован в обычных орбитральных перелетах. Экспертами сообщается, что расхожести в объеме радиационного воздействия и продолжительности полетов между двумя группами астронавтов NASA довольно незначительные, и поэтому преждевременная смерть может быть связана с иными причинами.

Ученые предполагают, что ранняя смерть возникает в итоге заметно сниженного магнитного поля земного спутника и стресса, связанного с межпланетными миссиями. Внимательно изучив всю имеющуюся информацию, эксперты выяснили, что преждевременный уход из жизни наблюдался у четырех летавших к Луне: двое умерли от рака костного мозга и крови, еще столько же — от заболевания системы кровообращения. Их возраст составлял 51-74 лет. Всего в период с 1969 по 1972 годы США осуществили шесть высадок на спутник, на поверхности которого побывали 12 человек.