Мнение: Ваши трубы идут в Крым, горят в войнах и сыграли в футбол

28.02.2020, 7:30, Разное

Отличный 📸подарок преподнесла кудринская Счетная палата властям и любимому Путину с его писаной торбой поправок в Конституцию (https://t.me/SerpomPo/5260).

(https://youtu.be/JXVrDdmokOM)Аудиторы обнаружили, что почти в трети больниц и поликлиник нет водопровода! А центральное отопление, согласно опубликованному отчету Счетной палаты (http://audit.gov.ru/upload/iblock/5ba/5ba6e645f62bcc644f941f962ed930d2.pdf) об эффективности расходования средств федерального бюджета на детскую медицину в 2018-2019 годах, отсутствует в 41% детских больниц и поликлиник.

Кроме того, «большинство зданий медицинских учреждений находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии — это приводит к их естественному разрушению, говорится в отчете. 14% зданий — в аварийном состоянии, требуют реконструкции или капитального ремонта …»

Вот вам и итоги Путина. Не за 2018-2019 годы, а за 20 лет.

Путин и его группа тратили деньги на захват и содержание Крыма, войну на востоке Украины, войны в Сирии и Ливии, на Абхазию, Южную Осетию и Кадырова. На допинговую сочинскую Олимпиаду, на чемпионат мира по футболу, на пропагандистский канал «Раша тудей», на итальянские виллы Соловьева (https://t.me/SerpomPo/5257). И так далее.

Поэтому труб, центрального отопления, ремонта хватило не на всех. Извините.

«Денег нет, но вы держались». Хлопали в ладоши зрелищам, радовались заглоту Крыма, были равнодушны к выборам.

Спасибо вам за это, большинство россиян, от начальства. Вы – лучшие.

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