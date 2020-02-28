Мнение: Несоответствие научным критериям

28.02.2020, 7:20, Разное

Брата Ющенко лишили научной степени за плагиат и несоответствие научным критериям.

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки приняла решение лишить Петра Ющенко (старший брат экс-президента Виктора Ющенко) научной степени доктора наук. Об этом сообщает пресс-служба Минобраз.

В обосновании говорится, что такое решение принято «за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности».

Аттестационная коллегия МОН отменила соответствующее решение спецсовета по Петру Ющенко с такой формулировкой: «Д 29.053.02 о присуждении степени доктора наук Ющенко Петру Андреевичу (специальность «История Украины» 07.00.01) из-за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям, в частности не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, которые решают важную научную или научно-прикладную проблему, наличие текстовых заимствований и некорректных ссылок. Тема диссертации — «Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII — начало XXI вв.)».

Все логично — никаких научных положений на тему существования украинского общества в XII веке он естественно предоставить не мог.

Фейк заложен уже в самом названии диссертации. Но до поры это ему сходило с рук.

PS. Перед сдачей диссертации, ее можно хотя бы на сервисах антиплагиата прогнать, рерайт там сделать, или даже (о ужас) поработать в архиве. Но это конечно не касается прохладных историй про "украинское общество XII века". Так как в свое время приходилось это мракобесие изучать и в школе и в ВУЗе, могу лишь отметить, что современная история Украины в принципе не соответствует научным критериям. И вот как раз этому уровню (откровенно донному), брат Ющенко вполне соответствует. Но не выше.