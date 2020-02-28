Мнение: Несоответствие научным критериям

28.02.2020, 7:20, Разное

Брата Ющенко лишили научной степени за плагиат и несоответствие научным критериям.

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки приняла решение лишить Петра Ющенко (старший брат экс-президента Виктора Ющенко) научной степени доктора наук. Об этом сообщает пресс-служба Минобраз.
В обосновании говорится, что такое решение принято «за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности».
Аттестационная коллегия МОН отменила соответствующее решение спецсовета по Петру Ющенко с такой формулировкой: «Д 29.053.02 о присуждении степени доктора наук Ющенко Петру Андреевичу (специальность «История Украины» 07.00.01) из-за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям, в частности не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, которые решают важную научную или научно-прикладную проблему, наличие текстовых заимствований и некорректных ссылок. Тема диссертации — «Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII — начало XXI вв.)».

Все логично — никаких научных положений на тему существования украинского общества в XII веке он естественно предоставить не мог.
Фейк заложен уже в самом названии диссертации. Но до поры это ему сходило с рук.

PS. Перед сдачей диссертации, ее можно хотя бы на сервисах антиплагиата прогнать, рерайт там сделать, или даже (о ужас) поработать в архиве. Но это конечно не касается прохладных историй про "украинское общество XII века". Так как в свое время приходилось это мракобесие изучать и в школе и в ВУЗе, могу лишь отметить, что современная история Украины в принципе не соответствует научным критериям. И вот как раз этому уровню (откровенно донному), брат Ющенко вполне соответствует. Но не выше.

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Петербургский школьник выстрелил в мигранта

10.01 / По следам Ротару: плюнувшую на Крым Вайкуле с почестями встречают в Кремле

04.01 / Выйти из дома

12.02 / Минфин подсчитал дефицит бюджета России в январе

17.01 / Температура в Москве побила столетний рекорд

27.01 / Ученые: Аномально теплая зима влияет на уровень тестостерона у мужчин

31.01 / Жених Алисы Казьминой негативно высказался об Аршавине

10.01 / Иран назвал психологической войной версию о крушении украинского Boeing из-за ракеты

26.01 / Мнение: Великое зло

22.01 / В Санкт-Петербурге госпитализирован прилетевший из Китая россиянин с подозрением на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика