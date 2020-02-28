Apple лишилась двух ключевых топ-менеджеров

28.02.2020, 7:25, Новости дня

Двое руководителей высшего звена, проработавших в Apple многие годы и имевших непосредственное отношение к производству важнейших для компании продуктов, уходят со своих должностей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Вице-президент по промышленному дизайну Ник Форленза, по информации издания, ушел на пенсию, а Дуко Пасмуйж — вице-президент по операционной деятельности — обсуждает свой уход в ближайшем будущем.

Форленза отвечал в Apple за промышленный дизайн, руководя командой специалистов по производственным процессам и оборудованию. Пасмуйж много лет был одним из руководителей, ответственных за организацию производства самого важного для компании продукта — iPhone.

Рядовых (не «старших») вице-президентов в структуре Apple около сотни, каждый из них курирует определенные задачи в одной из самых прибыльных компаний в мире.

Подразделение операционной деятельности — одно из важнейших для компании. Именно здесь решают, где заказывать компоненты для будущих устройств, чтобы обеспечить максимальное качество при минимальной цене, и как потом выгоднее продавать готовые изделия. В прошлом году здесь были заняты оптимизацией цепочек поставок с учетом торговой войны между США и Китаем, а в последние недели — с учетом последствий эпидемии коронавируса COVID-19.

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Вести.Hi-tech