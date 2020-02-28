Найден способ борьбы с тревогой за считанные минуты

28.02.2020, 7:14, Новости дня

Стало известно, что проведение масштабного исследования позволило ученым найти эффективный способ борьбы с тревожностью.

На сегодняшний день способов борьбы с тревожностью существует немало, однако эффективностью отличаются далеко не все такие способы. Именно поэтому эксперты находятся в постоянном поиске все более эффективных возможностей борьбы с данной проблемой. Недавно специалисты организовали проведение эксперимента, в котором приняли участие 500 студентов. Их разделили на три группы, после чего каждая из групп вынуждена была проявлять определенные эмоции.

Группа, участники которой вынуждены были проявлять милосердие, уже через несколько минут чувствовала себя значительно счастливее. Участники, испытывающие взимосвязанность и нисходящее социальное сравнение, не ощутили улучшения своего состояния.