Мнение: Грань войны

28.02.2020, 7:13, Разное

Российские самолеты атаковали турецкий конвой с военнослужащими. Убиты по меньшей мере девять турецких военных. Губернатор провинции Хатай заявил о 22 убитых военных и об очень большом количестве раненых — в общей сложности потери могут достигать сотни человек. В Турции введено чрезвычайное положение. Российская делегация, проводившая переговоры, выслана из страны. Эрдоган собрал совет безопасности. Турецкая авиация, по сообщениям, нанесла удары по Алеппо. Атакован город Джебла вблизи авиабазы Хмеймим со стороны Средиземного моря силами турецкой авиации. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу провел срочные консультации с генсеком НАТО. Сенатор США Грэм требует от Трампа немедленного введения над Идлибом бесполетной зоны.

В Турции отключены соцсети — фейсбук, инстаграм, твиттер, ЮТуб.

Судя по всему, сегодня ночью будет решаться вопрос войны Турции с Россией и Сирией на сирийском театре военных действий. В принципе, дело шло к этому всё последнее время, так что единственный вопрос был — когда. Вряд ли удар был нанесен осознанно, тем более, что разведка как была, так и остается практически на нулевом уровне. Случайность, но теперь никого это уже интересовать не будет.

Источник: Эль Мюрид



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