В тюрьме США проигнорировали подозрение на инсульт у Ярошенко

28.02.2020, 7:12, Новости дня

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в тюрьме в США, сообщил дипломатам, что он, возможно, перенес микроинсульт, ему не оказывают медицинскую помощь, рассказали в посольстве РФ в США.

«В ходе телефонного разговора К. В. Ярошенко подтвердил нашим дипломатам, что медперсонал тюрьмы до настоящего времени не оказал ему помощи. Состояние здоровья соотечественника ухудшается. Сам Константин не исключает микроинсульта. Поражает, что в этих условиях неоднократные обращения попросту проигнорированы. Россиянину предлагается дождаться врача в течение одной-двух недель. Видимо, сам факт того, что он самостоятельно передвигается, воспринимается администрацией пенитенциарного учреждения как отсутствие срочной необходимости в лечении», – передает ТАСС сообщение дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что такой подход категорически неприемлем и расценивается как вопиющее нарушение прав человека. Российские дипломаты отметили, что ожидают ответа на направленную в госдепартамент ноту от 26 февраля и незамедлительного предоставления медпомощи Ярошенко.

«Разочаровывает глухое молчание правозащитных организаций. Мы просили помощи и поддержки. Никто не откликнулся», – говорится в заявлении.

Напомним, в четверг РФ обратилась к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко.



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