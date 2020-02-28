Мнение: «Молдавский транзит» коронавируса

28.02.2020, 7:10, Разное

Италию накрывает коронавирус. Ростуризм даже рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в ряд стран, в том числе и в Италию.

Но мне вот что интересно. В Италии работают по разным оценкам от 80 до 120 тысяч граждан Молдовы, получившие второе гражданство в Румынии. Граждане Молдовы работают и в России. Их в России молдаван тоже очень много. Периодически молдаване из Италии и из России ездят домой. Понятное дело, что там они пересекаются.

Отсюда вопрос. Как быстро коронавирус из Италии через «молдавский транзит» накроет Россию?

Фотография отсюда