Мнение: «Молдавский транзит» коронавируса

28.02.2020, 7:10, Разное

Италию накрывает коронавирус. Ростуризм даже рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в ряд стран, в том числе и в Италию.

Но мне вот что интересно. В Италии работают по разным оценкам от 80 до 120 тысяч граждан Молдовы, получившие второе гражданство в Румынии. Граждане Молдовы работают и в России. Их в России молдаван тоже очень много. Периодически молдаване из Италии и из России ездят домой. Понятное дело, что там они пересекаются.

Отсюда вопрос. Как быстро коронавирус из Италии через «молдавский транзит» накроет Россию?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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