FT: Саудовская Аравия будет добиваться сокращения добычи

28.02.2020, 7:06, Новости дня

Обвал на нефтяном рынке продолжается. На рынок давит распространяющийся по миру коронавирус: эпидемия приведет к остановке предприятий, снижению потребления топлива и, естественно, падению спроса на черное золото.

Эксперты полагают, что в ситуацию уже в ближайшее время вмешается ОПЕК. Ближайшая министерская встреча картеля и его партнеров по соглашению ОПЕК+ состоится 5-6 марта. Как сообщил генсек организации Моххамед Баркиндо, страны-участницы демонстрируют готовность достичь соглашения, которое поможет стабилизировать рынок.

Душой компании на предстоящей встрече ОПЕК + станет Саудовская Аравия, которая намерена добиваться существенного сокращения добычи нефти странами-участницами. Как сообщает газета Financial times, Эр-Рияд хочет снизить совокупное производство черного золота дополнительно на один миллион баррелей в день, против 600 тысяч, рекомендованных техническим комитетом картеля ранее. Таким образом, по задумке саудитов, общая сумма суточного ограничения превысит 3 миллиона баррелей.

При этом основную работу по выполнению этого дополнительного соглашения Саудовская Аравия готова взять на себя, а остальную нагрузку должны разделить между собой Россия, Кувейт и ОАЭ.



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