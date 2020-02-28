Медики рассказали об эффективных натуральных средствах против диареи и позывов к рвоте

28.02.2020, 7:04, Разное

Медики рассказали об эффективных средствах, которые могут устранить диарею и позывы к рвоте. Похожие пищевые отравления они связывают с вирусами, бактериями или паразитами.

Некоторые вирусы приводят к гастроэнтериту, но если нет температуры, то диарея возникает и из-за других факторов. Так расстройство пищеварения могут вызвать антибиотики и некоторые группы противовоспалительных препаратов. Причиной рвоты и диареи могут стать паразиты, употребление алкогольных напитков, переедание и прием немытых продуктов.

Существуют натуральные способы устранение симптомов на первых порах болезни. Можно попробовать заварить чай с семенами тмина, но пить его можно только 1-2 раза в день. Использовать в лечении позволяется и мяту перечную, которая помогает от вздутия живота, запоров и других проблем с желудочно-кишечным трактом. Похожее действие имеют и семена фенхеля. Но, перед употребления народных рецептов, необходимо получить консультацию доктора.