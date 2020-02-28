Берлин пожаловался на сопротивление гендерному равенству в мире

28.02.2020, 6:58, Новости дня

В мире наблюдается оппозиция движению за гендерное равенство, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

Особенно это касается вопросов «самоопределения», а также «сексуальных и репродуктивных прав», сказал он, назвав права женщин одним из главных приоритетов работы в сфере прав человека в 21 веке.

Другими важными сферами он назвал цифровизацию и изменение климата, передает РИА «Новости».

Маас отметил, что искусственный интеллект «становится инструментом контроля и ограничения гражданского общества», не позволяет некоторым группам «утверждать свои права».

По словам Мааса, поступают сообщения, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая «алгоритм, судя по всему, определяет, как там обращаются с этническими и религиозными группами».

Он также заявил, что проблема изменения климата не является чисто экологической, но касается «вопросов безопасности, прав и жизней миллионов людей».



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