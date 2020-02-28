Эксперты нашли переключатель клеточной агрессии

28.02.2020, 6:52, Новости дня

Сотрудники одного из бельгийских университетов провели исследование, в рамках которого выяснили, что механизм контроля клеточной агрессии работает на молекулярном уровне.

Известно, что в отростках нейронов так называемые моторные белки «передвигают» по микротрубочкам пузырьки-везикулы с особыми веществами – нейромедиаторами. Именно с помощью этих веществ нейроны общаются между собой или с клетками той или иной ткани. Результатом такого общения является мышечное сокращение. В ходе недавно проведенного исследования ученые из Бельгии предположили, что переключение на накопление жира способствует повышению клеточной агрессивности по отношению к их тканевому окружению.

Также экспертам удалось найти так называемый молекулярный переключатель на жир, которым оказался трансформирующий фактор роста белок бета2.