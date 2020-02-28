Россия пригласила Помпео в Крым

28.02.2020, 6:37, Новости дня

В ответ на заявление главы Госдепа Майка Помпео о якобы «оккупации» Крыма посольство РФ в США предложило американским чиновникам посетить полуостров.

Отмечается, что власти США за шесть лет «так и не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел». РФ выразила готовность «принять представителей администрации в официальном статусе». В посольстве уверены, что «после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты».

Подчеркивается, что нежелание США признавать «общенародное решение на референдуме» носит «искусственный характер», а «заезженные штампы об «аннексии» и «оккупации» некорректны», передает РИА «Новости».

Посольство напомнило, что «Крым – это Россия», данный вопрос «закрыт окончательно». Вашингтону рекомендовали не вводить «общественность в заблуждение», а добиться от Украины выполнения минских договоренностей.

Российская сторона отвергла обвинения в нарушении прав крымских татар. Помпео напомнили, что их язык признан государственным в республике, а в Симферополе появится соборная мечеть, на церемонии открытия которой могли бы присутствовать и «гости из США».