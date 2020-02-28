Россия пригласила Помпео в Крым

28.02.2020, 6:37, Новости дня

В ответ на заявление главы Госдепа Майка Помпео о якобы «оккупации» Крыма посольство РФ в США предложило американским чиновникам посетить полуостров.

Отмечается, что власти США за шесть лет «так и не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел». РФ выразила готовность «принять представителей администрации в официальном статусе». В посольстве уверены, что «после такого визита все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты».

Подчеркивается, что нежелание США признавать «общенародное решение на референдуме» носит «искусственный характер», а «заезженные штампы об «аннексии» и «оккупации» некорректны», передает РИА «Новости».

Посольство напомнило, что «Крым – это Россия», данный вопрос «закрыт окончательно». Вашингтону рекомендовали не вводить «общественность в заблуждение», а добиться от Украины выполнения минских договоренностей. 

Российская сторона отвергла обвинения в нарушении прав крымских татар. Помпео напомнили, что их язык признан государственным в республике, а в Симферополе появится соборная мечеть, на церемонии открытия которой могли бы присутствовать и «гости из США».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Тысячи российских школ закрыты на карантин из-за вирусных заболеваний

15.01 / Путин распорядился создать рабочую группу по поправкам в Конституцию

03.01 / Стало известно о приведении ракетных войск Ирана в боевую готовность

10.01 / Иранская ракета российского производства

22.02 / Путин предложил Беларуси компенсацию в $300 млн за покупку российской нефти – Лукашенко

30.01 / Заявление «Ради громадської безпеки»: Действия руководителя Одесской ТЭЦ Мишиной ставят под угрозу теплоснабжение города

22.02 / Найдена причина неудачной борьбы с болезнью Паркинсона

19.02 / У нардепов падает мотивация для посещения заседаний Рады – Корниенко

05.01 / El País — тысячи иракцев простились с Сулеймани

25.02 / Hill — в сенате США призвали Помпео ввести санкции против России за «вмешательство» в выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика