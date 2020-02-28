Растет количество ДТП по вине молодых водителей

28.02.2020, 6:30, Новости дня

По данным ГИБДД, с начала 2019-го года произошло более 10 тысяч автоаварий, в которых участвовали водители со стажем менее двух лет. В таких ДТП погибли 846 человек, пострадало более 14 тысяч.

В ночь на четверг на юге Москвы 23-летний водитель иномарки не справился с управлением и врезался на большой скорости в стену тоннеля, напоминает телеканал "Россия 24". После столкновения – авто загорелось. Кроме водителя, в машине находилось еще двое подростков. Всех госпитализировали с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами. Судя по публикациям в социальных сетях, водитель "мерседеса" увлекался гонками на больших скоростях.



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