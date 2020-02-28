Дело Ассанжа: слушания приостановлены до мая

28.02.2020, 6:30, Новости дня

Лондонский суд приостановил до мая слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты. Накануне завершился первый этап слушаний. Он продлился на день меньше, чем планировалось. Второй этап начнется в середине мая и продлится три недели.

Минюст США выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. В частности, его обвиняют в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Всего Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения, напоминает телеканал "Россия 24".