РУСАЛ отчиталась о росте реализации алюминия

28.02.2020, 6:30, Новости дня

Распродажа запасов алюминия, накопленных за время действия американских санкций позволила Русалу в прошлом году увеличить реализацию металла почти на 13,8% с процентов с 3,671 млн тонн в 2018 году до 4,176 млн тонн в 2019. Свою роль также сыграл запуск Богучанского завода в марте прошлого года, добавляют в компании.

При этом алюминиевый гигант отмечает снижение продаж продукции с добавленной стоимостью на 7%, до 1,547 млн тонн. Их доля в общем объеме продаж составила 37% против 45% годом ранее. Однако по сравнению со стартом года все же наблюдается позитивная динамика: если в I квартале доля ПДС составляла 29%, то в IV все-таки стремится к 40%.

Между тем, рост продаж идет параллельно со снижением цен на металл. За прошлый год, по информации РУСАЛа, алюминий подешевел в среднем на 15% до $1,92 тыс. за тонну.



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