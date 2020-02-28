Куликов принес победу «Виннипегу» над «Вашингтоном»

28.02.2020, 6:30, Новости дня

Российский защитник "Виннипег Джетс" Дмитрий Куликов стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Вашингтон Кэпиталз". "Истребители" дома обыграли "столичных" со счетом 3:0. Вратарь гостей Илья Самсонов отразил 29 бросков из 31.

Dmitry Kulikov just HAMMERS IT!! 🔨🚨 pic.twitter.com/dfX6u1dd0b

— Winnipeg Jets (@NHLJets) February 28, 2020

Его партнеры по команде Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

Результаты других встреч дня: "Флорида Пантерз" – "Торонто Мэйпл Лифс" – 3:5, "Оттава Сенаторз" – "Ванкувер Кэнакс" – 5:2, "Нэшвилл Предаторз" – "Калгари Флэймз" – 4:3 ОТ, "Детройт Ред Уингз" – "Миннесота Уайлд" – 1:7, "Бостон Брюинз" – "Даллас Старз" – 4:3, "Сент-Луис Блюз" – "Нью-Йорк Айлендерс" – 3:2 ОТ.