Наталья Водянова планирует роскошную свадьбу на 300 гостей

28.02.2020, 6:21, Разное

Известная модель Наталья Водянова запланировала роскошную свадьбу, на которую пригласит 300 гостей. Знаменитость заявила, что праздничное событие состоится совсем скоро.
Звезда модельного бизнеса пояснила в канун Нового года, что она получила долгожданное признание в любви, а также предложение руки и сердца от своего возлюбленного по имени Антуан Арно. Избранник знаменитости поведал ей о своих чувствах почти год назад в день её рождения. Молодой житель приходится сыном одному из самых богатых людей в мире – Бернарду Арно. Возлюбленный Водяновой занимается бизнесом. Пара живёт вместе уже восемь лет, причём от первого брака у россиянки имеется трое детей: Виктор, Нева и Лукас. Нынешнему избраннику звезда подарила двух сыновей: Романа и Максима.

Наталья Водянова рассказала, что Бернард Арно предложил руку и сердце на русском языке, причём она была покорена, так как её избранник является французом. Роскошная свадьба, как пояснила известная модель, состоится во Франции.



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