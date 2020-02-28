Мнение: Аналогии

28.02.2020, 6:07, Разное

Чем бы ни закончился сегодняшний кризис между Турцией, Сирией и Россией, уже очевидно, что режим Путина один-в-один повторяет действия царского режима, которые привели к русско-японской войне 1904 года.

Точно так же абсолютно шкурные интересы олигархов и правящей верхушки, которые вообще никак не соответствовали национальным интересам страны, и тогда, и сейчас привели к резкому обострению отношений с соседней страной. Тогда родственники царя Николая и их карманный олигарх Безобразов занимались махинациями в Корее, сейчас дружки Путина из питерских подворотен точно так же выкраивают свои гешефты на Ближнем Востоке. Российская армия и тогда, и сейчас выполняла роль наемников, обслуживающих интересы воров и преступников. С известным результатом.

В случае военного столкновения с Турцией шансы Кремля в этой локальной (а она, вне всякого сомнения, будет именно локальной) войне практически нулевые. По многим причинам. А вот что именно последует за военным поражением в Сирии — вопрос, безусловно, важный. Возможно, критически важный.

ПС. Объявлено о скором обращении Эрдогана к нации. Наш, понятно, прыснет в кусты и будет оттуда грозно сопеть. По привычке.