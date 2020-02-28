Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»

28.02.2020, 6:06, Новости дня

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде оказались сильнее "Монреаль Канадиенс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости победили канадскую команду со счетом 5:2.

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Его примеру последовал вратарь гостей Александр Георгиев, записавший на свой счет один голевой пас. Кроме того, он отразил 32 из 34 бросков.

В составе победителей дубль оформил Райан Стром. Также за "Нью-Йорк" отличились Филлип Ди Джузеппе, Мика Зибанежад и Адам Фокс. У проигравших голами отметились Макс Доми и Томаш Татар.

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич и его партнер по команде вратарь Александр Шестеркин участия в матче не принимали. Напомним, что ранее они попали в автомобильную аварию, после которой пропустили уже вторую игру подряд.



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