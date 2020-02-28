Американский Минфин снял часть санкций с Ирана

28.02.2020, 6:06, Новости дня

Управление по контролю за иностранными активами США выдало разрешение на поставку медикаментов и продовольствия в Исламскую республику. По информации ведомства, документ действует с 28 февраля.

Финансовый канал по доставке гуманитарных товаров был создан еще осенью, сообщает телеканал "Россия 24". Теперь граждане США и Швейцарии смогут официально поставлять в Иран лекарства и продукты. Официальный Тегеран назвал этот канал "пропагандистским шагом", поскольку он рассчитан на слишком малый объем товаров.



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