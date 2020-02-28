Турция опубликовала видео ударов по Сирии

28.02.2020, 6:05, Новости дня

В интернете опубликована видеозапись ударов, которые войска Турции наносили по сирийским правительственным силам.

Официальное турецкое информагентство Anadolu заявило, что за 17 дней Турция уничтожила в провинции Идлиб около 130 единиц сирийской военной техники: 55 танков, 18 бронированных машин и еще 21 военную машину, 29 гаубиц и три вертолета.

Кроме того, сообщается, что были нейтрализованы 1,7 тыс. военных, передает РИА «Новости».

Turkey ‘neutralizes’ 1,709 regime elements in Idlib, Syriapic.twitter.com/8Ry2fNMuSn

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 27, 2020

Напомним, в Идлибе произошло обострение конфликта между Сирией и Турцией. Турция атаковала позиции сирийских войск после того, как в результате авиаудара, по заявлению турецких властей, погибли 33 военных Турции.