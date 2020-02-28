Apple не загрузит игры разработчиков из КНР без согласия правительства

28.02.2020, 6:04, Разное

Американская корпорация Apple пояснила разработчикам из Китая, что не станет загружать их игры в App Store без предварительного соглашения правительства азиатского государства. Такое требование соответствует новым законам страны.

Согласно имеющимся сведениям, купертиновцы отправили запрос всем китайским создателям игровых проектов, потребовав от них получить номер одобрения от властей Поднебесной, в частности, Государственного департамента по вопросам прессы, издательств, радио, кино и телевидения. Необходимую комбинацию Apple просит отослать ей до конца июня нынешнего года для всех платных игр или проектов с внедренными покупками, которые разработчики хотят рассылать в пределах КНР. «Яблочный» бренд не рассказал, как будет обстоять ситуация с теми проектами, авторы которых не обзаведутся такими номерами. Не исключается, что их уберут из App Store.

App Store – маркет приложений, в котором содержатся разные программы и игры для всей продукции компании Apple. Для девайсов iPhone производитель может предложить больше полутора миллиона различных приложений и еще около 725 000 для планшетов iPad. Их можно загрузить бесплатно, но некоторые разработки стоят денег, часто – до 10 американских долларов за единицу товара.