Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

28.02.2020, 5:37, Новости дня

На прошлой неделе в Тихом океане китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, сообщили американские ВМС.

Инцидент произошел 17 февраля примерно в 600 км к западу от острова Гуам. Отмечается, что самолет «патрулировал пространство над международными водами», когда лазер «был замечен датчиком на борту P-8A». При этом лазер «не был виден невооруженным глазом».

Как заявили в ВМС, использованный эсминцем лазер «потенциально может причинить серьезный ущерб летным экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам», передает ТАСС.

США подчеркнули, что их самолет не нарушал «международных норм». Действия китайской стороны они назвали «небезопасными и непрофессиональными», нарушающими двусторонние и международные договоренности.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Китай готов к военному конфликту с США в Тихом океане.



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