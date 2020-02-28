Ученые: «Разгон» иммунной системы эффективно поможет при экземе

28.02.2020, 5:21, Разное

Учёные университета штата Вашингтон в Сент-Луисе, США, предложили лечить экзему путём «разгона» иммунной системы. При этом возрастает количество специфических видов клеток, борющихся с недугом.

Группа специалистов открыла новую лекарственную стратегию, которая заключается в запуске специфического механизма, влияющего на опасное заболевание. Новая методика позволяет резко увеличить разновидности иммунных клеток, которые называют «натуральными убийцами» (NK). Данные структуры, как показал опыт с лабораторными мышами, эффективно лечит экзему. Ранее специалисты заметили, что у пациентов, страдающих названным недугом, происходит уменьшение количества NK-клеток в кровотоке. Учёные использовали прототип лекарственного препарата, который повышает численность клеток-убийц.

В результате количество воспалительных процессов снизилось, состояние лабораторных грызунов улучшилось. Анализ кожи животных показал — заболевание практически исчезло. Учёные сделали вывод, что открытый ими новый лекарственный препарат обеспечивает восстановление иммунитета к вирусам у пациентов. Вместе с тем, люди, страдающие экземой, имеют большую уязвимость перед вирусом ветрянки и герпеса.