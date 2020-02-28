«Он был джентльменом»: соседи рассказали о человеке, который устроил массовую стрельбу в Милуоки

28.02.2020, 5:14, Новости дня

Энтони Феррилл, 51-летний электрик из Милуоки, который, по данным полиции, убил пятерых коллег на одном из крупнейших в США пивоваренных заводов, по словам его соседей, в свободное от работы время любил мастерить оружие.

Власти сообщили, что в среду Феррилл открыл огонь в штаб-квартире компании Molson Coors Brewing, убив пятерых коллег, а затем направил пистолет на себя и совершил самоубийство. Мотивы стрельбы остаются загадкой: в полиции говорят, что дело все еще расследуется. Правоохранительные органы также не раскрыли подробности того, как разворачивалась стрельба.

Начальник полиции Милуоки Альфонсо Моралес сообщил, что все погибшие жили в районе Милуоки и прилегающих к нему городов Мекон, Делафилд и Ваукеша. Все жертвы Феррилла – мужчины: 33-летний Хесус Валле-младший, 61-летний Геннадий Левшец, 33-летний Тревор Вецелаар, 57-летний Дана Уок и 60-летний Дэйл Хадсон.

Соседи Феррилла рассказывают, что он был женат, имел двух взрослых детей и дочь младшего возраста. По словам соседей, Феррилл работал на пивоваренном заводе электриком в течение последних 15 лет. По данным издания Milwaukee Journal Sentinel, Феррилл служил в Береговой охране США с 1987 по 1991 годы, откуда он ушел в почетную отставку.

Эрна Роэнспис, которая живет по соседству, охарактеризовала Феррилла как приятного человека и хорошего соседа, который на досуге мастерил пистолеты из запчастей, заказываемых им по почте.

Несколько лет назад Феррилл поскользнулся или упал с лестницы на заводе и повредил плечо, что вынудило его пропустить несколько рабочих дней. Он считал, рассказывала Роэнспис, что «шпионы» с завода скрывались по соседству, наблюдая за его действиями, чтобы убедиться, что он не симулировал травму. Однажды он показал ей машину, в которой, по словам Феррилла, скрывались «шпионы». Эта слежка, как сообщила соседка, «раздражала» его.

При этом 82-летняя Роэнспис заявила, что Феррилл был «джентльменом», который всегда проверял ее, чтобы убедиться, что с соседкой все в порядке.

«Я считала его сыном. Он не был жестоким. Он не напивался. Он был джентльменом. Просто не могу поверить в это», — заявила женщина.

Еще одна соседка, Элизабет ЛаПайн, описывает Феррилла как тихого человека, который каждый день гулял со своим доберман-пинчером. По ее словам, она прожила в соседнем с Ферриллом доме 11 лет.

Стрельба произошла в большом офисно-производственном комплексе, состоящем из офисных зданий и пивоваренных цехов, который известен в Милуоки как «Долина Миллера» — один из самых популярных в США пивных брендов Miller сейчас входит в состав Molson Coors. В комплексе работают свыше 1000 человек. По словам гендиректора компании Гэвина Хаттерсли, все погибшие работали электриками и машинистами на электростанции, обслуживающей комплекс.