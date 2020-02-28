Wall Street в ужасе. Обвал быстрее, чем во время Великой депрессии
28.02.2020, 5:06, Новости дня
Еще 19 февраля американский рынок акций был на историческом максимуме,
а президент Трамп торжественно писал об этом в Twitter.
Однако все быстро изменилось. За последующие дни индекс широкого рынка S&P 500 рухнул более чем на 13%.
Только в четверг капитализация таких гигантов как Apple и Microsoft рухнула почти на 7%, а Amazon и Google подешевели примерно на 5%.
Всего же так называемые акции FAANG – Facebook, Apple, Amazon, Google и Netflix за шесть дней потеряли в стоимости $350 млрд.
Рынок США падает самыми быстрыми темпами со времен великой депрессии 1928 года.
Скотт Майнерд из Guggenheim Global рассказал Bloomberg TV о своих ощущениях: "Это, возможно, худшее, что я видел в своей карьере… Трудно представить сценарий, в котором вы можете сдержать вирусную угрозу. Это очень серьезно”.
Аналитики также полагают, что фондовый рынок может упасть на 15-20% и, вероятно, вынудит ФРС принять меры.
Действительно, инвесторы уверены, что Федрезерв придет на помощь и будет спасать индексы от обвала, как делала это в прошлом.
Это подтверждает динамика рынка фьючерсов на ставку, который уже сейчас закладывается на три снижения ставки в этом году.
При этом резко выросли ожидания экстренного снижения ставки уже на ближайшем мартовском заседании. Сейчас вероятность составляет 65%, хотя еще неделю назад не достигала и 10%.
Тем временем, пока инвесторы в панике распродают активы, появляются отличные возможности для вложений. Так, дивидендная доходность акций компании Exxon Mobil при текущих ценах является максимальной с 1986 года – почти 7%.
На товарных рынках ситуация более или менее стабилизировалась, только если речь не идет о рынке нефти.
Котировки фьючерсов протестировали минимумы декабря 2018 года, когда на рынках также наблюдался обвал.
Но поправить ситуацию может заседание ОПЕК. Генсек организации экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо завил в интервью Bloomberg, что ОПЕК+ демонстрируют «вновь возникшую готовность» достичь на министерской встрече в Вене соглашения, которое стабилизирует ситуацию на рынках нефти.
Оно состоится уже 5-6 марта
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