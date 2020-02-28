Лера Кудрявцева раскрыла количество сделанных пластических операций

28.02.2020, 5:04, Разное

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла количество пластических операций, сделанных ею ранее. Звезда стала героем YouTube-программы «Алена, блин!», высказав своё отношение к изменению тела.
48-летняя знаменитость заявила в эфире, что она не боится стареть. Кудрявцева, по её словам, недавно перенесла операцию, в ходе которой удалили импланты из груди. Ей поставили данные элементы 15 лет назад. Против других пластических операций телеведущая ничего против не имеет. Она заявила в ходе передачи, что ничего не делала с собой, кроме увеличения бюста. В настоящее время по словам звезды, она чувствует себя намного лучше и свободнее без «кусков резины» в теле. Лера Кудрявцева считает, что различные косметические вмешательства несут с собой опасность, так как нарушают естественные циклы организма, особенно всего того, что касается женщины.

В ходе переписки со своими подписчиками ведущая выразила своё мнение. Знаменитость считает, что красота обычно даётся природой. Секретом изменений её личной внешности является удачный макияж. Вместе с тем, отмечает Кудрявцева, старость рано или поздно наступит, причём это ждёт каждого. Наряду с этим, нельзя бесконечно прибегать к поправкам своего лица или тела, пытаясь их улучшить, чтобы выглядеть моложе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Уехавшая к отцу 12-летняя дочь Борисовой заблокировала мать в соцсетях

27.01 / Скандалы: Тайные счета Вадима Беляева

18.01 / Мнение: Позвони офицеру оперативного командования «Юг»

27.01 / Алла Пугачёва дважды появилась на публике в одном и том же жакете

14.01 / Виталина Цымбалюк-Романовская намекнула на новые отношения

15.03 / Мнение: Ведущая Училка

30.01 / Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

27.12 / Мнение: Отара дегенератов

20.02 / «Он с 14 лет хотел стать актером»: Бодров-старший до сих пор сожалеет о резкости по отношению к сыну

19.01 / Мнение: Как США присвоили идеи левых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика