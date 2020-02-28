Лера Кудрявцева раскрыла количество сделанных пластических операций

28.02.2020, 5:04, Разное

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла количество пластических операций, сделанных ею ранее. Звезда стала героем YouTube-программы «Алена, блин!», высказав своё отношение к изменению тела.

48-летняя знаменитость заявила в эфире, что она не боится стареть. Кудрявцева, по её словам, недавно перенесла операцию, в ходе которой удалили импланты из груди. Ей поставили данные элементы 15 лет назад. Против других пластических операций телеведущая ничего против не имеет. Она заявила в ходе передачи, что ничего не делала с собой, кроме увеличения бюста. В настоящее время по словам звезды, она чувствует себя намного лучше и свободнее без «кусков резины» в теле. Лера Кудрявцева считает, что различные косметические вмешательства несут с собой опасность, так как нарушают естественные циклы организма, особенно всего того, что касается женщины.

В ходе переписки со своими подписчиками ведущая выразила своё мнение. Знаменитость считает, что красота обычно даётся природой. Секретом изменений её личной внешности является удачный макияж. Вместе с тем, отмечает Кудрявцева, старость рано или поздно наступит, причём это ждёт каждого. Наряду с этим, нельзя бесконечно прибегать к поправкам своего лица или тела, пытаясь их улучшить, чтобы выглядеть моложе.