США собрались «сражаться за превосходство в космосе» с Россией и Китаем

28.02.2020, 4:58, Новости дня

Россия и Китай продолжают «создавать и модернизировать свои силы в космосе», сообщил глава командования Космическими силами США генерал Джон Реймонд.

Выступая перед конгрессменами, он заявил, что РФ и Китай «создают эти силы» не только «для своих собственных целей», но и для того, чтобы лишить США «военных и экономических преимуществ».

Реймонд заявил, что у США и их союзников указанные «преимущества» были «в течение десятилетий», но сейчас «оказались подорванными», передает ТАСС.

Глава командования Космическими силами США подчеркнул «масштаб и сложность угрозы в космосе». По его словам, США «больше не могут считать», что их «превосходство в космосе является данностью». Он призвал «сражаться за превосходство в космосе».

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск в декабре 2019 года.



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