Мнение: Кретины — виртуозы на серпантине

28.02.2020, 4:55, Разное

Так-так. Ну, в общем, закон Мерфи в действии — «если неприятность может произойти, она произойдет». Наши идиоты нанесли-таки воздушный удар по колонне турецких военнослужащих в Сирии — то есть, прямой удар военно-«космических» сил по армии страны — члена НАТО. Вроде как убит десяток, ранено до сотни военнослужащих. В Турции уже все на ушах — российских переговорщиков ВЫСЛАЛИ из страны, в стране отключили все соцсети, Ютуб и т.д. Возможно, это Эрдоган просто не хочет, чтобы по стране расползались видеокадры типа «русские самолеты убивают наших парней» с соответствующими комментариями патриотических ютуберов.

И чо теперь? Плохо то, что у войны своя логика, с какого-то момента она встает над трезвыми политическими расчетами. Может быть, Эрдоган и не хотел бы идти на резкое обострение — но что ему делать в такой ситуации? Промолчать, попытаться «спустить на тормозах» — как это будет воспринято турками? Понятно, как — «струсил», «подорвал честь нации», испугался русских». В Японии это называется «потеря лица». Такое чревато резким падением авторитета власти и чуть ли не госпереворотом ( тем более, что для Турции это дело, в общем, обычное).

А если он решит ответить — то нанесет, к примеру, ответный удар по российской базе Хмеймим. Ракетный плюс пара десятков F16. И, не дай бог — все там раскурочит, да еще заденет российских летчиков. Тогда в столь же идиотском положении оказывается Путин: «на тормозах» не спустишь — отечественные «патриоты» и так давно беснуются с пеной у рта; «отомстим туркам, Красная армия всех сильней!!» Путин прикажет, к примеру, начать кидаться «Калибрами», тоже, не дай бог, кого-то опять заденет. И пойдет то, что называется «эскалация». Проблема РФ еще и в том, что наши силы в Сирии быстро кончатся — у нас ведь там всего пара тысяч человек и один авиаполк. Значит, пойдут «ответки» со стороны «материковой» России — а это уже просто полноценная война. С членом НАТО. По алгоритму всех предыдущих мировых войн: никто, ни одна страна «не хочет», но все «считают себя вынужденными», и бойня нарастает своим чередом, как пожар в степи.

И ведь, самое дикое — ЗА ЧТО?? «Чтоб землю в Идлибе сирийцам отдать»?!! Диванное российское воинство, старательно долбящее по клаве, и охнуть не успеет, как увидит ВОЙНУ всерьез, ни с чего, с бухты-барахты. За непонятно чьи интересы. Войну, в которой РФ будет замазана по уши — агрессор, нанесла удар боевой авиацией даже не со своей территории, то есть даже обычная наша мантра «мы только защищаемся» тут не прокатит…

Остается надеяться пока на чудо — что всё как-то все ж волшебным образом рассосется. Но уже утром, возможно, когда мы проснемся — черта уже будет перейдена… но даже если «рассосется» — что сейчас делает Путин и все высшее руководство РФ? Это примерно как лихой джигит за рулем пассажирского автобуса с родителями и детьми — ведет его на максимальной скорости по серпантину, заламывая виражи и периодически ставя автобус на 2 колеса вместо четырех.

Но что бесит: если дойдет-таки до эскалации — что будут лопотать 90% населения? Обычную свою детскую истерику — «ой, а мы не знали», «ой, да мы и не предполагали», «ой, да откуда ж такое, мы же не в курсе…»

Вина черни не в том, что она не знает, а в том, что она не желает знать.

UPD. В итоге, по данным на середину ночи, по сирийской армии начали наносить совместные удары… Турция и Израиль. Маски, что называется, сброшены. Вот тебе и «совместная борьба с ИГИЛ».

То есть это все ж война — но пока с Сирией. У России, типа «союзника» Сирии — все равно крайне щекотливое положение. Прикинуться веником и сделать вид, что «ничего не происходит»? Или все-таки как можно быстрее ломануться с вещичками на выход — пока проливы еще свободны? Как говорится, «все так вкусно…» Интересно, что выберет Путин.