Мнение: Немцов как страшный сон Кремля

28.02.2020, 4:37, Разное

Не подвод «для отмечания». Вот официальная реакция власти на 5-летие со дня убийства Бориса Немцова. Оппозиционный политик был убит буквально под стенами Кремля, за это преступление сидят люди, признанные судом его исполнителями, но заказчики не найдены и не наказаны. И, судя по ответу пресс-Пескова, что он не располагает информацией о деталях следствия, при нынешнем режиме не будут названы те, кто хотел, чтобы Немцов замолчал, те, кто заказал это убийство.

Именно поэтому официальным лицам страны нечего «отмечать» и нечего увековечивать. И в самом деле, какие у Путина и его приспешников поводы для скорби по поводу смерти критиковавшего их политика?

Пресс-секретарь президента с обезоруживающей откровенностью посетовал по поводу переименования площади в Праге 📸в честь Бориса Немцова. «Мы бы, конечно, предпочли бы все-таки, чтобы городские власти этого города одновременно не забывали про Красную армию и про красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения этого города от нацистов, от фашистов»

Конечно, Немцов – не красноармеец. Он боролся за освобождение своей собственной страны от диктата жуликов, воров и коррупционеров. И поплатился за это жизнью.

Но не прав Песков (https://tass.ru/obschestvo/7850545) заявивший, что «вряд ли кто-то будет отмечать годовщину» убийства Немцова.

Будут. Как и каждый год, «Марш Немцова» пройдет в Москве и других городах.

В Москве согласованный властями марш (https://www.facebook.com/events/s/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2020/715572765638600/) пройдет в субботу, 29 февраля, от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова с 13.00 до 16.00.

Приходите. В отличие от кремлевских, нам есть «что отмечать».

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