Мнение: Коротко по Идлибу. 27.02.2020

28.02.2020, 4:28, Разное

Коротко по развитию ситуации в Идлибе, которая продолжает накалятся.

1. САА сегодня полностью очистили равнину Аль-Габ и горные районы Завии. Южный Идлиб фактически полностью перешел под контроль сирийских войск.
Сирийцы продолжают наступление на север в направлении трассы М-4.

2. Боевики заняв Саракиб и поселок Аль-Тарнаба, в течение дня смогли при открытой поддержки турок оттеснить САА из Дадыха, Джабаса и Кафр-Баттиха. Вечером покатилась контратака сирийской армии при интенсивной поддержке ВКС РФ.
В результате, на вечер сообщается от 32 убитых солдатах турецкой армии при ударе по колонне турецкой армии / по другой версии по командному пункту (есть оценки, что погибших было около 50, общее число убитых и раненых более 100). Сколько при таких жертвах среди турок погибло боевиков, вопрос конечно интересный.
Турция заявляет, что за время кампании в Идлибе убила 1709 солдат сирийской армии.
Россия отказала турецким вертолетам во входе в сирийское воздушное пространство для того, чтобы они смогли забрать раненых, поэтому 300-х вывозили боевики и гражданские.

Эрдоган по итогам больших потерь  созвал срочное совещание Совета Безопасности. Также срочное совещание созвала и главная оппозиционная партия Турции, которая решительно критикует авантюру Эрдогана в Идлибе, которая уже оплачена кровью нескольких десятков турецких солдат.
Небензя сегодня в ООН подтвердил, что уничтожение террористов является единственным решением. От встречи с Эрдоганом Путин отказался несколько ранее.
Россия также дала понять, что не видит большой необходимости в саммите с участием Меркель и Макрона. В целом, Москва занимает весьма жесткую позицию и давлению Эрдогана не поддается, предлагая ему уступить. Или же повысить ставки.

Линдси Грэм просит Трампа ввести в Сирии бесполетную зону.
В Триполи при ударе по аэропорту Митинга было убито еще 10 турецких военных.
В ЕС ввели санкции против чиновников турецкой нефтяной кампании.

В общем, события ближайших дней заскучать явно не дадут.

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Источник: Colonel Cassad



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