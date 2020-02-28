США обсудили с Финляндией «злонамеренную деятельность» России

28.02.2020, 4:26, Новости дня

В Вашингтоне прошла встреча руководителей внешнеполитических ведомств США и Финляндии Майка Помпео и Пекки Хаависто, сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Как сообщила Ортагус, Помпео и Хаависто обсуждали противодействие «злонамеренной деятельности» Москвы и Пекина, а также совместные шаги в области безопасности и обороны, передает RT.

Осенью Хаависто призывал прилагать больше усилий, чтобы улучшить отношения с Россией.