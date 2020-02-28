Сенаторы США призвали Белый дом ввести санкции против России

28.02.2020, 4:19, Новости дня

Белый дом должен ввести санкции в отношении российских чиновников, говорится в резолюции, предложенной сенаторами США.

Резолюцию подготовили республиканец Марк Рубио, демократ Бен Кардин и еще несколько сенаторов, передает РИА «Новости».

В документе главу американского государства Дональда Трампа призывают ввести санкции в отношении чиновников, которые, по мнению США, несут ответственность «за нарушение прав человека».

Резолюция приурочена к пятой годовщине убийства российского политика Бориса Немцова, передает ТАСС.

Напомним, Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников его убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет.



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