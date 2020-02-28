Урологи назвали шесть опасных причин часто ходить в туалет «по-маленькому»

28.02.2020, 4:04, Разное

Урологи назвали шесть опасных причин, из-за которых люди часто ходят в туалет «по-маленькому». Здоровые мочевыводящие пути крайне важны для мужчин и женщин, вместе с тем, в них может попасть инфекция.

Учёные из Национального института диабета и болезней органов пищеварения и почек (NIDDK) провели исследование, определившее, что при проникновении микробов в мочевой пузырь он воспаляется, раздражения вызывают ощущение постоянных позывов. Мочекаменная болезнь в ряде случаев также провоцирует желание помочиться. Находящиеся в пузыре инородные тела порождают желание справить нужду, при мочеиспускании струя может прерываться, что указывает на наличие камней.

Кроме этого, эксперты называют расстройство тазового дна у женщин. Причина может крыться в последствиях тяжёлых родов, травмах или физиологическом старении, ослабляющем мышцы мочевого пузыря. Следующей причиной является диабет, так как накапливающийся в крови сахар заставляет почки работать интенсивно. Когда парный орган перестает справляться с повышенной нагрузкой, названный компонент попадает в мочу, что приводит к частому посещению туалета.

Далее следует интерстициальный цистит, имеющий неврологическую природу. Передача сигналов из малого таза в мозг нарушается, орган не контролирует наполнение мочевыводящей системы жидкостью и провоцирует позывы. Шестой причиной является миома матки, так как опухоль давит на пузырь, заставляя женщину чаще ходить в туалет «по-маленькому».