Мнение: 5 лет без Немцова

28.02.2020, 3:34, Разное

Пять лет назад в этот день Россия осталась без Немцова. Убили Бориса. Выстрелом в спину на Большом Москворецком мосту в самом центре столицы.

Исполнители преступления получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.

29 февраля в 13:00 начнется Марш памяти Бориса Немцова от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Не могу не пойти на этот Марш.

Присоединяйтесь!

Фотографии отсюда и отсюда