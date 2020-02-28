Мнение: 5 лет без Немцова

28.02.2020, 3:34, Разное

Пять лет назад в этот день Россия осталась без Немцова. Убили Бориса. Выстрелом в спину на Большом Москворецком мосту в самом центре столицы.

Исполнители преступления получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.

29 февраля в 13:00 начнется Марш памяти Бориса Немцова от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Не могу не пойти на этот Марш.

Присоединяйтесь!

Фотографии  отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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